Hasta hace unos días era algo imposible, Carlo Ancelotti había pedido que Asensio se quede porque era una pieza importante en su plantilla, pero Real Madrid está abierto a analizar ofertas y la opción de que el futbolistas español emigre, ahora parece real, sobre todo por una decisión personal.

Más aún después de que el DT italiano del Real Madrid exprese ahora su pensar sobre la posible salida de Marcos Asensio, algo que hasta hace poco era impensado, ahora es una posibilidad porque Real Madrid espera ofertas formales por él.

"Sé que está evaluando su posición y nosotros estamos esperando su desición. El día 2 de septiembre sabremos, si se queda, nosotros encantados porque será un jugador importante de nuestra plantilla y puede aportar mucho", dijo el DT.

Manchester United quiere hacer un intento formal por llevarse al hispano, pero la espera por Antony es el problema, por otro lado Arsenal también quiere llevarse al jugador del Real Madrid a solo días de terminar el periodo de transferencias.

La otra gran duda, era saber si el equipo Blanco volvía al mercado en caso de una salida de su delantero y Ancelotti dejó en claro que no: "si Marco sale no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos. Tenemos una plantilla con muchos recursos".