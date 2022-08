Real Madrid ajusta los últimos detalles para jugarse la Supercopa de Europa 2022 ante Eintracht Frankfurt este miércoles en el Estadio Olímpica de Helsinki. El entrenador, Carlo Ancelotti ha comparecido ante la prensa junto con Karim Benzema y Luka Modric.

Real Madrid llega a esta Supercopa de Europa como campeón continental recién consagrado. Los ganadores de la Champions League se preparan para la disputa del último título europeo del año ante un Eintracht Frankfurt que sorprendió a todos la temporada pasada.

"Tenemos las condiciones para ganar. Llegamos bien, hemos hecho una buena pretemporada y tenemos confianza. La Champions nos ha aportado mucha ilusión y queremos que este momento siga" fueron las palabras de Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa.

El italiano reconoció la dificultad del encuentro ante los campeones de la Europa League, pero reafirmó su convicción por pelear por un nuevo título. "Vamos a luchar por todo, de eso no tengo dudas, pero ganarlo todo es muy, muy complicado".

Once titular

Carlo Ancelotti reafirmó que el once titular será similar al de la final de la Champions League. "Si estamos aquí es por el trabajo que hicieron los que ganaron la Champions. No la ganamos solo con once, pero voy a poner el equipo que ganó. Con una o dos dudas, o tres".