Real Madrid ha dejado puntos como local este domingo 30 de octubre en su encuentro ante Girona. El partido se vio algo manchado por el polémico penal sentenciado en contra del equipo blanco por una mano de Marco Asensio. Carlo Ancelotti ha hecho su queja tras el partido.

Real Madrid logró ponerse en ventaja al minuto 70' con un tanto de Vinicius. Sin embargo, al minuto 80', el juez central sentenció un tiro penal en favor de Girona por una mano muy discutida de Marco Asensio, que acabó en el tanto del empate de Christian Stuani.

"Ha sido un partido difícil. En esta época es normal. Lo habíamos encarrilado bien. Luego vino ese ‘no penalti’ que nos ha costado los puntos. El partido fue bueno" fueron las palabras de Carlo Ancelotti luego de repartirse los puntos con Girona en el Santiago Bernabéu.

"No hay penalti. No toca con la mano. He hablado con Asensio. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda. Y si hubiese tocado, la mano izquierda está pegada al cuerpo. No sé, se lo han inventado. Qué vas a hacer. No puedo decir nada más" añadió el DT.

Gol anulado

El italiano también fue cuestionado por el gol anulado a Rodrygo sobre la hora, pero no hizo polémica al respecto. "El portero toca el balón, pero si Rodrygo le toca es falta. Gazzaniga se acerca el balón hacia él y ahí es donde toca Rodrygo. No voy a discutir esto, pero el penalti sí. El problema es que ambas, todo, ha llegado en un momento clave. No hicimos un fútbol espectacular, pero el partido estaba encarrilado hasta lo de Asensio".