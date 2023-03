José Mourinho ha sido blanco de críticas en los últimos días por su fuerte cruce de palabras con Marco Serra, cuarto árbitro del partido entre AS Roma y Cremonese. Ahora, solo horas más tarde, se ha dado a conocer que el entrenador tuvo una conducta cuestionable en un partido de fútbol base.

Fue este martes 28 de febrero que José Mourinho vio la tarjeta roja directa en el encuentro entre Cremonese y AS Roma de Giovanni Zini Stadium por la fecha 24 de la Serie A. El entrenador fue expulsado por un fuerte cruce de palabras con el cuarto árbitro.

El luso ha sido fuertemente sancionado por el Juez Deportivo de la Serie A. El estratega fue suspendido por 2 partidos y deberá pagar una multa de 10.000 euros. En medio de este revuelo, se dio a conocer un nuevo episodio que ha generado fuertes críticas contra el portugués.

Abucheó a un niño

Según informa Il Messaggero, José Mourinho ha sido señalado por Lazio por comportamiento antideportivo durante el derbi romano de la categoría sub-14. El entrenador se habría parado detrás de uno de los arcos para abuchear a un jugador rival al momento de patear un penalti.

Así mismo, con el marcador en favor de AS Roma, el DT incitó a los jugadores a tirarse al suelo y perder tiempo. "No señor, esto no se hace" habría sido el reproche del entrenador sub-14 de Lazio a The Special One luego del encuentro en Trigoria.