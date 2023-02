José Mourinho vio la tarjeta roja directa este martes 28 de febrero, en la derrota de AS Roma ante Cremonese.

AS Roma vivió otra noche complicada en la Serie A. Luego del triunfo en la Europa League ante Salzburg, la Loba cayó en el Giovanni Zini Stadium ante Cremonese. El entrenador, José Mourinho vio la tarjeta roja directa por su discusión desmedida con el cuarto árbitro.

Luego de una semana positiva en la Europa League, AS Roma ha vuelto a dejar puntos en la Serie A. El equipo de la capital italiana se veía ante la posibilidad de culminar la jornada en zona de clasificación a la Champions League, pero esto no acabó según lo esperado.

Cremonese, club que no había ganado ni un partido en lo que va de temporada en la Serie A, recibió a la Loba este martes en el Giovanni Zini Stadium. El club lombardo logró imponerse ante los giallorossi por diferencia 2-1, sumando de a 3 puntos por primera ocasión en primera desde 1996.

Mourinho expulsado

Más allá de la derrota de Roma, una de las postales del partido la dejó José Mourinho. El portugués, fiel a su estilo, vivió el partido al máximo desde el área técnica. Esto hasta que vio la tarjeta roja directa luego de que el cuarto arbito indicara al principal sobre la conducta inadecuada.

En la transmisión televisiva se aprecia cómo The Special One pierde totalmente el control luego de un cruce de palabras con el cuarto árbitro. El portugués elevó fuertemente el tono de la discusión y el árbitro principal no dudó en mostrarle la cartulina roja.

Luego del partido, Mourinho aseguró ante la prensa que el cuarto árbitro le faltó el respeto. "Si reaccioné de esa manera es porque algo ocurrió. Quisiera saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal. El cuarto árbitro no tiene la honestidad para confesar qué fue lo que me dijo".