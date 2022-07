Nueva semana de la novela que se lleva todas las miradas del planeta ahora mismo. Con Manchester United analizando renovar y ceder a Cristiano Ronaldo en las últimas horas, desde el Reino Unido comentan que dicha posibilidad solo será viable siempre y cuando Antoine Griezmann asuma un nuevo destino que de momento, está lejos de ser concreto y palpable.

Georgina Rodriguez ya sigue a la mujer del Cholo Simeone en redes sociales, Jorge Mendes no deja de hablar con Andrea Berta en Atlético de Madrid y se siguen dando pasos al frente para ver a CR7 por el Wanda Metropolitano. No será una operación fácil, pues varios factores se mezclan y el más importante de estos pasa por los relacionados con la materia económica.

Cristiano Ronaldo está dispuesto a bajarse el sueldo para llegar al norte de Madrid, pero dicho hecho no será suficiente para poder inscribirle en un equipo con overbooking en cada una de sus posiciones y que apenas ha podido lograr algunos de esos 40 millones que tanto ha venido avisando el presidente Enrique Cerezo que se necesitan. The Times se muestra claro, solo Antoine Griezmann puede abrir hueco a CR7 en su víctima preferida.

¿El condenado?

Atlético de Madrid activaba el segundo año de cesión del delantero francés semanas antes de que el caso CR7 explotase. Con Simeone aprobando una operaciones que moverá los cimientos de LaLiga, hay que hacerle hueco a un Cristiano que hoy por hoy no tiene ficha en el Wanda. Griezmann, aseguran desde The Times, ya es ofrecido a diversos clubes que de momento no se ven interesados en sus servicios.

Afirman desde el Reino Unido que PSG rechazó la opción de hacerse con Griezmann, así como que Barcelona tampoco está por la tarea de volver a tenerle en la ciudad condal. Nueva semana de la novela por el futuro de Cristiano Ronaldo y de momento, hay más deseos que opciones de ver al luso en el estadio que más haya sufrido sus goles en LaLiga.