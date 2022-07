No será una operación sencilla desde lo económico, pero no solo dinero pesará en la decisión de Atlético de Madrid y Cristiano Ronaldo de unir sus caminos. Diversos actores se mezclan en una fichaje con varios actores a tener en cuenta.

La noticia de la jornada en Europa no es otra que el ofrecimiento de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. El regreso del luso a LaLiga supondría un golpe de autoridad en el lado Colchonero de la capital española, pero existen mil aristas a tener en cuenta alrededor de un fichaje que marcará el futuro de CR7 incluso fuera del césped.

Manchester United sigue declarando a los cuatros vientos que cuenta con el portugués, que Erik Ten Hag no contempla su salida y que no hay deseos por verle lejos de Old Trafford. Del otro se encuentra un CR7 que por ese deseo de no perderse una sola edición de la UEFA Champions League a sus 37 años, ofreció sus servicios a media Europa, incluidos equipos como Bayern Múnich, Chelsea, PSG, Real Madrid e incluso por medio de Jorge Mendes, Barcelona.

Afirman desde Madrid que Diego Pablo Simeone ha dado el visto bueno para buscar sus goles, pero las reacciones a dicho contexto no se han hecho esperar. Frente Atlético, grupo radical de los Colchoneros, ha pedido públicamente que sea cual sea el costo, Cristiano no debe vestir de rojiblanco en el Wanda. La polémica por lo menos, ya se encuentra instalada.

Mil factores a tener en cuenta

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, ya declaró meses atrás que el club necesita vender por 40 millones de euros para salir al mercado de estrellas y que la masa salarial se encuentra disparada. No se han dado ventas hasta aquí, por lo que un contrato de más de 20 millones como el de CR7 es visto desde MARCA como imposible. Tener problemas con el Fair Play Financiero de LaLiga, el primer efecto rebote si es que el portugués llega al Wanda en este contexto.

Pero no solo falta dinero, sino igualmente fichas. Atlético de Madrid empezó la pretemporada con hasta 37 jugadores que si bien se han ido buscando nuevos destinos, continúan ocupando todas y cada una de las 25 plazas que permite LaLiga para sus competencias. El overbooking de delanteros conformado por Joao Félix, Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Ángel Correa, Matheus Cunha y Samuel Lino también supone otro obstáculo en la carrera para quedarse con Cristiano.

¿Qué opinan desde Real Madrid sobre dicha operación? Ronaldo no tiene chances de volver al Bernabéu, pero desde Defensa Central ya filtraban las sensaciones de Florentino Pérez y compañía en caso de que el luso pase el eterno rival. Desde que se ofreciese por Barcelona que la directiva blanca espera que CR7 no convierta en realidad lo que significaría cerrarse la puertas del conjunto Merengue en cuanto a un posible rol como embajador o directivo. Regresar a LaLiga, el final de Cristiano con el equipo que le tiene como máximo goleador de su historia.

Por último pero no menos importante, habrá que convencer al United. Los Red Devils serán un hueso duro de roer y en un mercado donde no abundan las opciones, cuesta y mucho pensar que Erik Ten Hag acepte perder a su 9 a solo tres semanas de que la Premier League ponga primera. Solo el tiempo dirá donde juega, pero el fichaje de Cristiano Ronaldo por Atlético de Madrid reúne mil aristas y obstáculos que habrá que ver sino frustran ese deseo de algunos por ver a CR7 y el Cholo trabajando de la mano por los próximos meses.