El Mundial se encuentra a la vuelta de la esquina, una cláusula lleva a Atlético de Madrid y Barcelona a estar pendiente de cada minuto que juega sobre el césped y desde Francia nadie descarta movimientos. Antoine Griezmann explota y pide soluciones a solo dos días de que el mercado llegue a su fin.

El préstamo del delantero francés de 31 años por el norte de la capital es motivo de disputa desde hace semanas. Las últimas suplencias de Griezmann, saldadas con salidas al campo en el minuto 60 y con hasta goles como los que marcase ante Valencia horas atrás desvelan los problemas económicos que Colchoneros y culés mantienen por su futuro. Antoine, apuntan desde L’Equipe, no quiere más condicionantes.

Y es que no olvidemos que si el zurdo juega más del 50% de los minutos bajo el mando de Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrid se verá obligado a pagar una opción de compra obligatoria que se encuentra tasada en hasta 40 millones de euros que no sobran ahora mismo en el Metropolitano. Quedan dos días de mercado y L’Equipe apunta que el galo se encuentra al límite por dicha postura del conjunto Colchonero.

“No quiere ser un esclavo”

Así titulan desde Francia lo que pasa por la cabeza del delantero ahora mismo. Deseoso de seguir en un Atlético que no tiene a día de hoy intenciones por retenerle, Griezmann no descarta buscar ofertas de último minuto que le permitan llegar a Qatar 2022 en el mejor estado de forma posible. L’Equipe no duda, Antoine sabe que no es titular con el Cholo por dicha cláusula en su contrato y que los directivos de la entidad han bajado la orden de solo darle 30 minutos a su entrenador.

A menos de 48 horas para que el mercado llegue a su fin, Griezmann no descarta una salida de LaLiga donde tanto Barcelona como Atlético de Madrid tendrían que romper su acuerdo y recibir dinero con la marcha del ‘Principito’ hacía nuevos destinos. Antoine explota y por encima de todo: “No quiere ser un esclavo”.