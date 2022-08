Por la segunda jornada de la Premier League, Chelsea y Tottenham ofrecieron uno de los mejores partidos de la fecha en Stamford Bridge. El empate agónico por 2-2 terminó quedando en segundo plano al lado del espectáculo que ofrecieron los entrenadores.

Insultos, gritos de gol cara a cara y hasta un violento apretón de manos al final del encuentro se vieron entre Antonio Conte y Thomas Tuchel durante los 90 minutos. El pitazo final no enfrió la situación, pero tampoco lo hizo el correr de las horas.

En conferencia de prensa, el entrenador de Spurs demostró que seguía enojado con lo ocurrido y disparó: "El árbitro me enseñó la tarjeta roja, pero no entendió la dinámica de lo que estaba pasando. Está bien, tengo que aceptarlo. Lo repito, no creo que haya ningún problema. Y si lo hay, es entre el otro entrenador y yo. Hay un vídeo para entender lo que pasó. No soy pasivo. Si veo agresividad muestro agresividad".

Casi cinco horas después del partido, el italiano demostró que sigue teniendo en su cabeza el cruce con Tuchel. En una historia de Instagram, Conte publicó el video del festejo del DT de los Blues ante el 2-1, en el que pasa por delante del entrenador rival, justo con su mirada hacia el césped.

"Por suerte no te vi... Hacerte tropezar hubiera sido bien merecido", escribió el de Tottenham en inglés e italiano, con emojis de risa.