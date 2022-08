Este domingo 14 de agosto se jugó un tenso encuentro entre Chelsea y Tottenham por la segunda fecha de la Premier League. La temperatura del partido se trasladó a los banquillos y todo acabó con un enfrentamiento entre los entrenadores, Antonio Conte y Thomas Tuchel. El italiano ha hablado de lo ocurrido en la sala de prensa.

Chelsea y Tottenham protagonizaron el primer derbi de la ciudad de Londres de esta nueva temporada en la Premier League. Los equipos capitalinos se enfrentaron en Stamford Bridge, finalizando con un empate 2-2 con un gol a última hora de Harry Kane.

A pesar del gran partido, la atención se la llevaron los entrenadores. Luego de un primer roce durante el encuentro, los técnicos, Antonio Conte y Thomas Tuchel acabaron enfrentados luego del silbatazo final, teniendo que ser separados por sus ayudantes y jugadores.

Palabras de Conte

En la conferencia de prensa, Antonio Conte restó importancia a lo ocurrido. "El árbitro me enseñó la tarjeta roja, pero no entendió la dinámica de lo que estaba pasando. Está bien, tengo que aceptarlo. Lo repito, no creo que haya ningún problema. Y si lo hay, es entre el otro entrenador y yo".

"Hay un vídeo para entender lo que pasó. No soy pasivo. Si veo agresividad muestro agresividad" añadió el DT de Tottenham, que vio la tarjeta roja tras el final del partido y deberá cumplir con una suspensión de al menos un partido.