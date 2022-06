Real Madrid pudo ganarle la pulseada a PSG y a Liverpool para lograr el fichaje de Aurélien Tchouaméni. Según The Athletic y el periodista Fabrizio Romano, el conjunto 'merengue' llegó a un acuerdo con AS Mónaco para su transferencia a cambio de 80 millones de euros, más otros bonus que lo harían llegar hasta los 100 millones de euros. Una cifra más que importante para una apuesta del club, que lo ve como un gran mediocampista central que puede ocupar poco a poco el lugar de Casemiro.

Tchouaméni ha sido uno de los jóvenes franceses que más ha crecido en cuanto a nivel en el último tiempo. Con Mónaco ha tenido una temporada magistral y eso se traduce en sus estadísticas, muchas de ellas mejores que referentes en su posición como el propio Casemiro o Sergio Busquets, dos mediocampistas centrales de los mejores del mundo.

En este sentido, el jugador de 22 años, que también forma parte del seleccionado francés, puede jugar en el centro del campo en total soledad, tal como Casemiro en Real Madrid, o puede hacerlo con un doble pivote, que en varias ocasiones en Mónaco lo hizo con Youssouf Fofana. Se destaca por su buena condición física, por su gran capacidad de intuición de juego y no le teme a llegar al ataque.

La comparación con Casemiro y Busquets

Dos referentes en la misma posición de Tchouaméni en LaLiga de España, torneo al que llegará para jugar en Real Madrid son Casemiro y Sergio Busquets. En comparación con estos cracks, el francés no tiene nada que envidiarle en cuanto a estadísticas. Los tres han jugado más de 30 partidos en su respectivo certamen. El español fue el que más jugó con 36 partidos, seguidos por el nuevo fichaje 'blanco' con 35 encuentros, mientras que el brasileño estuvo en 32 juegos, además, fue el que más se fue reemplazado, ya que no terminó en nueve ocasiones. Dato no menor pensando en este reciente fichaje.

En cuanto al ataque, Tchouaméni ha convertido más goles (3) y es el que más ha rematado de los tres (11 ocasiones), mientras que ha dado dos asistencias (Casemiro tuvo tres). Por lo cual, tiene buenas estadísticas en cuanto a la ofensiva, aunque, en cuanto a distribución y creación de juego, es superado por Busquets, que participa mucho más en este sentido por el estilo de Barcelona, según datos de Opta.

Mientras que en defensa, Casemiro arrasa en números como despejes (59) y bloqueos (19), mientras que es superior en cuanto a quites ganados (51). Tchouaméni, en este sentido, lo supera ampliamente en cuanto a intercepciones (101), lo que demuestra su gran ubicación para el juego, su intuición y buena defensa en el medio.

En resumen, Real Madrid se lleva un elemento más que valioso con buenas estadísticas en cuanto a defensa en el medio y también en ataque. Lo que habilita a pensar que sería un reemplazo ideal para Casemiro a futuro y, por lo pronto, un buen relevo para la próxima temporada. ¿Se ganará el puesto o Carlo Ancelotti se animará a poner a ambos juntos en el centro del campo? En este sentido, pueden ser complementarios.