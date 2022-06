El caso de Aurélien Tchouaméni se ha convertido en una de las novelas del mercado de pases. La estrella de AS Mónaco es una de las piezas más codiciadas de la ventana de fichajes y Real Madrid ha entrado en una nueva disputa contra Paris Saint-Germain (PSG). La Casa Blanca parece haber dado un paso importante.

Fue hace solo unas horas que Tchouaméni aseguró ante Telefoot que su futuro no está definido. "¿Mi futuro? No me preocupa, porque es una posición en la que siempre quise estar. En el momento en que me siguen los mejores clubes, significa que estoy haciendo bien las cosas".

Real Madrid ha estado presionando por la ficha del futbolista francés desde hace semanas. Sin embargo, la entrada de PSG en las negociaciones se convirtió en un gran obstáculo para la dirigencia merengue en las negociaciones con el equipo minegasco.

Ya habría acuerdo con el jugador

Según informa el diario AS, ya hay un principio de acuerdo entre Real Madrid y el agente del futbolista, Jonathan Kebe para el traspaso en este próximo mercado de verano. Sin embargo, no habrían trascendido las cifras ni la duración del contrato del jugador galo.

Ahora el reto de Real Madrid sería reducir las exigencias de Mónaco para hacerse con la ficha del futbolista. El equipo del principado se ha plantado con su petición de 80 millones de euros. Por su parte, los merengues no parecen dispuestos a poner más de 60 millones.