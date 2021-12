La Premier League de Inglaterra continúa con la actividad a pesar del incremento de contagios en los equipos a causa del Covid-19. En este escenario, se llevó a cabo la fecha 20 del certamen, donde tres partidos fueron postergados: Arsenal vs. Wolverhampton; Leeds United vs. Aston Villa; y Everton vs. Newcastle.

Hasta el momento, Manchester City continúa como único líder tras la victoria sobre Brentford, mientras que Chelsea regresó al segundo puesto luego de igualar con Brighton. Liverpool, por su parte, cayó ante Leicester y se estableció en el tercer lugar. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones del torneo después de una nueva jornada.

- Tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra tras la fecha 20

- Tabla de goleadores de la Premier League de Inglaterra tras la fecha 20