Su doblete en Real Sociedad evitó una dura caída para los Colchoneros, quienes puede que empiecen a despedirse del 9 tras sus declaraciones. En lo que es su segunda temporada con Atlético de Madrid, Luis Suárez sigue aportando goles en el equipo de Diego Pablo Simeone, aunque no descarta que esto pueda cambiar más pronto que tarde.

Con 34 años sabe que vive sus últimos capítulos en la élite, por lo que intenta aprovechar cada minuto en Europa antes de salir en búsqueda de nuevos y exóticos destinos para un guerrero con todas las letras. En una charla con ESPN donde pudo dialogar con su excompañero en la selección uruguaya de fútbol, Suárez dejó en claro que ya mira al futuro.

Su contrato termina el próximo 1 de julio de 2022 y si bien no descartó quedarse, tampoco rechaza la opción de emprender un nuevo rumbo: "Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo y dejar una buena imagen que, si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero evitar que digan que no corro como antes o no hago los mismos goles".

Atento MLS

"Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, continuaba el pistolero en una charla que ya hace eco en la Major League Soccer.

Con 28 goles y 3 asistencias en 50 partidos como jugador del Atlético de Madrid, Luis Suárez empieza a anunciar lo que tarde o tempano será un inevitable final a su fantástica carrera en el viejo continente. ¿Cambiará el charrúa de club y continente cuando termine la temporada 2021/2022?