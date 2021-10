Atlético de Madrid vs. Liverpool tuvo de todo anoche. El 2-3 en la capital española estuvo cargado de polémica, goles, tarjetas y mini remontadas que volvieron a chocar dos estilos del más alto nivel. Tras haber ya calentado la previa, Jürgen Klopp y Diego Pablo Simeone tuvieron un nuevo encontronazo tras el pitido final.

"No estaba enfadado para nada. Mira las imágenes. Si quieres hacer una noticia de ello, adelante. Quise darle la mano y él no quiso en ese momento. Lo entiendo. Ya estaba corriendo hacia dentro del vestuario. Es una persona emocional. Yo también”, explicaba Klopp en una rueda de prensa donde se lo vio más que tenso al germano.

Criticas a la respuesta de Simeone

El Cholo no negó que ya tiene más que adoptada esta acción desde hace varios años: "Normalmente yo no saludo después del partido. No me gusta y creo que no es saludable porque siempre habrá alguno que no esté conforme con el partido. Ellos tienen una cultura diferente, que yo no comparto. Si veo ahora a Klopp no tengo problema en saludarle".

La prensa británica se mostró más que enojada con la actitud del argentino, a quien reprocharon sus formas luego de caer en casa. Cobarde y mezquino fueron los adjetivos escogidos por los tabloides para criticar a un Cholo Simeone que pese a sus explicaciones, no logró escapar de los cuestionamientos de la Premier League.

"Creo que es mezquino, no parecía sobrepasado por los comentarios de Jürgen Klopp antes del partido, pero no estrecharle la mano para irse corriendo al túnel es bastante cobarde, en mi opinión", señaló Lescott, exjugador del Manchester City en Sky Sports. Las criticas al Cholo crecen y el choque de Anfield Road será en apenas unas semanas.