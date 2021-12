Clasificación al mejor estilo 'colchonero'. Atlético de Madrid, sufriendo, se metió en los octavos de final de la Champions League. Le ganó a Porto como visitante por 3-1 gracias a los goles de Antoine Griezmann, Ángel Correa y Rodrigo de Paul para quedar como segundo del Grupo B. La derrota de AC Milan ante Liverpool ayudó a los españoles para llegar a la siguiente instancia del certamen europeo.

Nada como una clasificación 'in extremis', porque así es siempre con el equipo de Diego Pablo Simeone. Sufrir no valey, pese a que no jugó bien, se encontró con el gol y logró controlar la ventaja ante un nervioso equipo portugués. Los argentinos Ángel Correa y Rodrigo De Paul sentenciaron el trámite sobre la parte final para que todos los 'Colchoneros' celebren.

Un primer tiempo de mayor a menor para el 'Atleti' y viceversa para Porto. Pero el que más lo mereció fue el local, sobre todo por la insistencia en la segunda parte de los primeros 45 minutos. Poco a poco se fue desinflando el equipo de Diego Simeone, quien encima perdió a Luis Suárez por una aparente lesión a los 12 minutos de juego.

En esos primeros minutos, los españoles fueron mejor, pero también por las desconcentraciones del Porto. Así tuvo una doble chance clara a los 21 minutos donde una gran jugada individual de Ferreira Carrasco desembocó en una chance para Cunha y en otra de Llorente, ambas con buenas reacciones de Diogo Costa. A partir de allí, fue todo de los portugueses, que forzaron a más de una atajada a Oblak.

La más clara del conjunto de los 'Dragones' llegó con un remate del colombiano Luis Díaz que forzó a una gran atajada a una mano de Oblak y, luego de una gran reacción de Llorente para evitar el tanto de Taremi. Porto hizo los méritos ganando las divididas, apretando bien arriba y superando en cada rincón a un muy tímido equipo de Atlético de Madrid.

En la segunda parte, los ánimos del partido se fueron calentando, aunque la iniciativa del juego la tomó siempre Porto donde Taremi volvió a tener ocasiones para convertir el primero, pero las desperdició todas. Y Atlético de Madrid, con su fórmula tan conocida de pelota parada, se encontró con el gol. Griezmann aprovechó un grave error de Diogo Costa en la salida para empujar el balón, casi sin querer, para el 1-0 al minuto 56.

VIDEO: gol de Griezmann

Y, a partir del gol, se le abrieron los espacios al 'Atleti' para poder sentenciar el trámite. Cunha tuvo el segundo con una tremenda jugada individual, pero Pepe la salvó en la línea y ni Griezmann ni Koke pudieron arremeter para poder meter el segundo.

El partido fue entrenando en el terreno de la desesperación y el nerviosismo. Así fue como una tontería de Ferreira Carrasco, quien golpea a Otávio por buscar la pelota llevó a que el belga sea expulsado. Pero pocos minutos después, el árbitro compensó por una acción parecida de reacción de Wendell sobre Matheus Cunha. Los dos equipos se quedaron con diez futbolistas en campo. Además, por este último problema, se fue expulsado el argentino Agustín Marchesín, suplente en Porto.

VIDEO: expulsión de Ferreira Carrasco

VIDEO: expulsión de Wendell

En la parte final, a Porto se le fue escapando el partido de las manos. Lo tuvo en varios momentos, pero con el tanto de Griezmann y la expulsión de Wendell todo se le hizo cada vez más difícil. Para colmo, sobre la parte final, aparecieron los argentinos para sentenciar el trámite. Primero fue Ángel Correa, tras gran pase de Griezmann para el 2-0 al minuto 90.

VIDEO: gol de Ángel Correa

Y dos minutos más tarde apareció Rodrigo de Paul tras una buena jugada por la derecha y, luego, con la definición con la pelota a disposición abajo del arco para el 3-0. En la última, Porto tuvo el descuento con gol de Sergio Oliveira de penal para poner cifras definitivas con el 3-1 y sentenciar la clasificación de Atlético de Madrid. Los portugueses, al menos, se conforman con la Europa League, aunque no sea el resultado que buscaban.

VIDEO: gol de Rodrigo de Paul