Atlético de Madrid vs Villarreal se enfrentan en el Wanda Metropolitano por la 2° jornada de LaLiga. Así es como se perfilan las formaciones de los equipos para el duelo.

Atlético de Madrid vs Villarreal: alineaciones para la fecha dos de LaLiga

Este domingo 21 de agosto invita a ver uno de los principales partidos de la fecha dos en LaLiga y será transmisión de Star+, Atlético de Madrid y Villarreal miden a dos de las mejores plantillas del torneo en el Wanda Metropolitano de Madrid, ambos llegan con una victoria en el inicio del torneo.

El equipo de Diego Simeone venció a Getafe con dos goles de Morata y uno de Griezmann en la jornada inicial, para esta fecha, tiene a todos a disposición, incluso Carrasco que aún no sabe cuál será su futuro, pero eso no importa para el Cholo, mientras esté en plantilla, será parte del once.

El submarino amarillo aún no oficilizó la llegada de Edison Cavani, pero potenciará su gran plantilla con el charrúa, además, al no poder ceder a Paco Alcácer rescindieron con el delantero que ya no es parte de la plantilla.

Probable once de Atlético de Madrid

Oblak; Nahuel Molina, Savic, Reinildo, Carrasco; Marcos Llorente, Axel Witsel, Koke, Lemar; Joao Félix, Alvaro Morata.

Probable once de Villarreal

Geronimo Rulli; Femenia, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Dani Parejo, Capoué, Yéremy Pino, Lo Celso; Gerard Moreno, Jackson.