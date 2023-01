"¿Joao Félix? Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie…No depende de mí”, dejaba caer Diego Pablo Simeone semanas atrás para dar entender lo que será un hecho concreto en las próximas horas. Mientras Chelsea apura para cerrar la cesión del luso en una operación tan polémica como necesaria, desde Atlético de Madrid empiezan a pujar por opciones ‘low-cost’ que permitan al Cholo sumar goles para el final de temporada. No va a ser fácil.

A 14 puntos del liderato, fuera de los puestos de Liga de Campeones y con la Copa del Rey como único objetivo en cuanto a títulos se refiere, el conjunto de la capital española se encuentra cerca de confirmar una nueva salida que dejaría al Cholo apenas con Álvaro Morata, Antoine Griezmann y Ángel Correa como delanteros de un equipo que pese a los problemas económicos, sueña con sumar alguna ficha más hasta el mes de junio.

La carta de Borja Iglesias parece imposible para medios que como AS aseguran que el delantero del Betis se encuentra por fuera de las posibilidades financieras de un Atlético de Madrid donde la marcha de Joao Felix por seis meses debe entenderse tanto por motivos deportivos como de números. Una operación ‘low-cost’, la prioridad del club para sumar más ‘9’ a su plantilla.

Danza de nombres

AS menciona que los rojiblancos buscarán una cesión, que no hay lugar o intención para afrontar una transferencia a estas alturas del curso y que nombres como el de Marcus Thuram, Enes Ünal y Pierre Emerick Aubamenyang son los que más encajan en esta operación. No va a ser fácil, pero Simeone exige que un nuevo punta desembarque en el Metropolitano.

En medio de lo que supone su temporada más convulsa al frente del equipo y de una marcha de Joao Felix que refleja las diferencias entre portugués y argentino, desde Atlético de Madrid ya piensan en opciones para una delantera que en caso de cerrarse la marcha del luso, contará apenas con tres nombres para dos los dos torneos que todavía disputan los hombres del Cholo. Hagan sus apuestas.