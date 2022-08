César Azpilicueta es uno de los objetivos de mercado que se le escapó de las manos a FC Barcelona. El lateral ha decidido renovar su contrato con Chelsea pese al interés del equipo azulgrana. Ahora el español ha salido a explicar el por qué de su decisión.

El capitán de Chelsea, César Azpilicueta ha concedido una entrevista con Evening Standard en la que confirmó sus conversaciones con FC Barcelona. El defensor explicó cómo se dio su renovación con los Blues, poniendo fin a todas las especulaciones al respecto.

"Estoy muy emocionado, de lo contrario no hubiera firmado. Los nuevos propietarios querían que me quedara aquí para dirigir al equipo tanto dentro como fuera del campo. Les estoy muy agradecido. Fueron muy honestos y transparentes desde el primer día. Sentí la responsabilidad de quedarme aquí en mi casa" dijo Azpilicueta.

El Mundial de Clubes le hizo dudar

El español reveló que fue el título del mundo lo que le hizo pensar en tomar otro camino. "Después del Mundial de Clubes, donde me convertí en el único jugador en ganar todos los trofeos y sentía que era el momento de volver a España. Pero luego pasó todo con este club. Quería seguir comprometido. Nunca hice nada contra el Chelsea. Tuvimos conversaciones privadas donde dije todo".

"El Mundial de Clubes fue un punto de inflexión. Me esforcé mucho para ganar este trofeo. En ese momento me sentí diferente. En ese momento fue como, 'wow, he ganado todo para este club', así que tal vez llegue una nueva etapa en mi carrera. Mi familia está feliz aquí. Tenemos un nuevo proyecto con nuevos jugadores y jóvenes. Me siento bien y listo para mirar hacia adelante" añadió.