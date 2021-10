Todos esperaban su testimonio luego de lo ocurrido tras la caída del Barcelona ante Real Madrid 48 horas atrás por 1-2. Ronald Koeman no tuvo miedo a la hora de denunciar y responder a quienes le violentaron a la salida del Camp Nou. Asegura que el problema de la intolerancia no pasa solo por el fútbol.

Recordemos lo ocurrido. El entrenador neerlandés se disponía a dejar el estadio tras perder el Clásico y a la salida del feudo blaugrana fue interceptado por hinchas que le insultaron, mofaron e incluso se le subieron en el capó de su coche. Si ningún tipo de protección y con unos nervios de acero, el técnico de Barcelona salió como pudo de lo que fueron una imágenes vergonzosas para el aficionado Culé.

“Es un problema social”

Koeman no tuvo problemas en responder a las preguntas de la prensa alrededor de dicha violencia en su contra:"No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas. Con el vídeo, con lo de grabar... ya tenemos aquí todos los días”.

“Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias, les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera. Es un problema social", continuaba Koeman en lo que fue la rueda de prensa previa al choque con Rayo Vallecano.

Para terminar, respondió a si pensó en dimitir tras lo ocurrido:“Es verdad que no me gusta lo que pasó cuando iba en el coche, pero me gusta más la gente que sabe. Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar. Sé cómo funciona esto. Quiero disfrutar. Si son 8 años, si son 3 meses, si es 1 año... no hay problema".