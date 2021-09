Nuevo paso en falso y la gente empieza a desesperarse. Barcelona volvió a dejarse puntos como local en LaLiga en una jornada donde pese al corazón y el esfuerzo, son pocas las cosas que pueden rescatarse del equipo. El Ronald Koeman más criticado que nunca, reconoció que lo que se veía hace ocho años en el Camp Nou no existe más.

En un encuentro donde tuvo que remar desde atrás durante casi los 90 minutos, Ronald Araújo se vistió de héroe para salvar los muebles a varios que quedaron señalados anoche por la afición. Granada volvió a demostrar que la transición que vive Barcelona no será fácil y si bien Koeman permanece de momento como DT, se viven horas de locos en Cataluña.

“Esto no es lo de hace ocho años”

Destacó el espíritu de los suyos: “No hemos entrado fuerte, ha sido nuestra culpa. El rival, tras marcar, ha perdido tiempo desde el minuto 2, ha defendido más, no ha dejado espacios... y así es complicado. Hemos mejorado durante el partido. Hemos cambiado y hemos jugado con centros desde las bandas. Hemos puesto energías en puntuar. Queríamos más. Pero un punto es mejor que nada. Merecimos el empate. El equipo tuvo entrega”.

El neerlandés fue consultado por la prensa alrededor de la cantidad de centros y balones en largo que sus jugadores tiraron en a lo largo de todo el encuentro. Lejos de profesar ese estilo que maravilló al mundo unos años atrás, Koeman reconoció que de momento será imposible igualar lo visto en épocas de Pep Guardiola o Luis Enrique en cuanto a las formas.

“El Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años. Jugamos a la manera del Barça, pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va para dentro, Demir no va mucho en profundidad... y es así. Con Ansu y Dembélé es diferente, tienes más profundidad.... pero no están y hay que buscar alternativas", finalizaba Koeman en un análisis tan doloroso como verdadero. ¿Llega al jueves?