No es la primera vez que se relaciona la presencia del argentino con una negativa a entrenar al equipo donde este se encuentra.

Barcelona: aseguran que Xavi Hernández no fue entrenador del equipo antes porque estaba Lionel Messi

Se viven horas decisivas en el futuro de un Xavi Hernández que tiene todo acordado con Barcelona. El ex jugador será el nuevo capitán de un barco a la deriva que espera recuperar su sitio en la élite del fútbol mundial. En medio tanta expectativa, desde España aseguran que el Terrassa no fue entrenador del equipo antes por la presencia de Lionel Messi.

En las últimas horas se había filtrado que el argentino estaba más que contento con que su ex compañero y amigo llegase al banquillo Culé. Messi y Xavi coincidieron durante una vida entera en el mejor Barcelona de todos los tiempos, donde se nutrieron mutuamente a base de pases, goles y títulos conseguidos en la era dorada del club. Tras dicha información llegó la respuesta desde Madrid.

La Cadena SER es quien asegura que Xavi Hernández no fue entrenador del Barcelona en el pasado gracias a que tendría que convivir con la figura del argentino. El propio DT reconoció que rechazó dos propuestas para volver a su casa meses atrás, pero jamás dejó en claro que esto hubiese ocurrido por su deseo no contar con Messi.

No es primera vez que se asegura algo así

“Para mí lo mejor de la llegada de Xavi es que calma el ambiente. Da más paciencia y confianza, con Koeman ya no la había. Además de la idea de tener un futuro que parece largo. No puedes estar con Koeman que era un muerto viviente. Xavi no quiso entrenar antes al Barça porque estaba Messi", aseguran desde el medio.

La frase del medio sorprendió a todos, pero no es la primera vez que Messi se ve envuelto en estas aseveraciones que marcan que un DT prefiere rechazar un equipo donde el argentino se encuentra en vez de entrenarle. Durante años la prensa argentina marcó que algunas de las razones de Diego Pablo Simeone para no llegar a la selección argentina tenía que ver y mucho con la presencia de Lionel. ¿Humo o realidad? Solo Xavi lo sabe.