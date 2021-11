Xavi Hernández ha sido presentado como nuevo entrenador de Fútbol Club Barcelona. Más de 10.000 personas acudieron al Camp Nou para recibir a quien será el encargado de levantar el pobre presente del equipo. En compañía de Joan Laporta, su pareja y sus seres queridos, el ex capitán arranca su etapa en el banquillo Culé.

La expectativa era máxima. Xavi Hernández regresaba a la que fue su casa después de varios años en el fútbol qatarí que le han valido para agarrar ritmo para el titánico reto que le viene al nuevo DT. Con un Camp Nou lleno de pancartas para recibirle, una nueva era ya ha empezado en Barcelona.

Antes de salir al césped del templo que le vio nacer un par de décadas atrás, el de Terrassa habló con la televisión oficial del club y mostró su emoción por un día tan especial: "Llego preparado. Mi ADN no ha cambiado. La idea de ser protagonista, tener la pelota, crear ocasiones, un Barça intenso. Hemos de recuperar muchas cosas. Conocer el club es una ventaja. Conozco el entorno. Habrá momentos intensos, pero tenemos que estar unidos y remar todos en la misma dirección”.

“Es un día histórico para el club”

De cara a mostrar su máximo apoyo a quien ya es el nuevo DT, Joan Laporta fue el primero en tomar el micrófono para transmitirle a los hinchas presentes en el Camp Nou la expectativa que supone el regreso del hijo pródigo. Se los vio más que unidos a quienes unos meses atrás se enfrentaron en las elecciones.

"Muchas gracias. No me voy a emocionar, pero estoy muy ilusionado. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir los éxitos. El Barça no se puede permitir ni empatar ni perder. Hemos de ganar cada partido. Muchísimas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya", fueron las primeras palabras de un Xavi cuya sonrisa se le salía por si sola.

Se siente en deuda desde ya con quienes han confiado en su fútbol para darle un giro de 180 grados a la situación: "El objetivo es ayudar a los culés a reflotar esta nave, disfrutar y ganar. Estoy agradecido a la afición el cariño, espero devolver esta ilusión con títulos o como mínimo con trabajo en este primer año".