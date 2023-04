A horas de enfrentarse al Girona por una nueva jornada de LaLiga y con la posibilidad de distanciarse en hasta 15 puntos con Real Madrid, Barcelona sigue más que pendiente de un mercado de fichajes del verano del 2023 que tiene a Joan Laporta trabajando como nunca en estas jornadas. Se empieza descartar un pedido de Xavi Hernández, otro gana fuerza y reportan los montos de otra venta del conjunto culé que supondrá dinero fresco para las arcas del Camp Nou.

No todo pasa por Lionel Messi ahora mismo en un líder de la primera división española que tiene intereses de lleno en potenciar su plantilla pese a las dificultades financieras que atraviesa el club. Mientras consulta por LaLiga si la operación para conseguir el retorno del argentino es viable o no, por Barcelona no dejan de publicarse informaciones en relación con un mercado del conjunto culé que volverá a marcar la actualidad del verano de 2023 en España.

Lo primero pasa por recopilar las informaciones que llegan desde Relevo, donde se apunta que el nombre de Martin Zubimendi como el gran heredero de Sergio Busquets en el centro del campo, empieza estar cada vez más lejos del Camp Nou. La cláusula de rescisión por 60 millones de euros que solicita Real Sociedad se hacen inviables ahora mismo para un Barcelona donde las operaciones a coste cero o mínimas serán la hoja de ruta para el verano.

Entradas y salidas

Por su parte, Sport indica que Barcelona sigue planeando cómo poder desembarcar en Atlético de Madrid para así llevarse a Yannick Ferreira Carrasco a mediados de año por los 18 millones de euros que fueron pactados con el conjunto colchonero en enero durante la salida de Memphis Depay. No será fácil reducir los costes de la operación, pero por Cataluña saben que la situación contractual del belga (2024) juega a su favor. Será el gran nombre para el ataque en verano. Ansu Fati o Ferran Torres, cada vez más lejos de continuar.

Por último pero no menos importante, se informa igualmente desde Relevo que Barcelona recibirá un total de 10 millones de euros por el 50 % de la ficha de Francisco Trincao que serán pagados por Sporting de Lisboa a finales de temporada. Se espera que el resto de los cedidos por el conjunto culé en la presente campaña también representen ingresos para los presupuestos de la 2023/2024.