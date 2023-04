Barcelona juega dos partidos por estas horas. Uno sobre el césped, donde LaLiga se encuentra cerca de llegar a buen puerto y donde volver a reinar en el campeonato nacional de primera división en España es el objetivo. Del otro lado se encuentra un apartado legal donde por supuesto, el caso Negreira se roba todos los focos. Carta de Joan Laporta a Aleksander Ceferin y Gianni Infantino.

Catalunya Radio fue el encargado de desvelar como el máximo dirigente del Barcelona se puso en contacto con los presidentes de UEFA y FIFA en las últimas horas con el fin de pronunciarse ante las preguntas que existen en Nyon o Zúrich con esos pagos a Enríquez Negreira que son investigados en la justicia ordinaria y que igualmente, se encuentran en manos de Ceferin para definir el futuro del club en las competencias internacionales.

“El Barça tiene ganas de defenderse y explicar bien lo ocurrido", dictan las informaciones de Catalunya Radio sobre lo que se encuentra redactado por Laporta en esas cartas que llegan a Infantino o Ceferin mientras se sigue aguardando por la primera rueda de prensa del mandamás culé para explicar los motivos que dieron lugar a esa relación contractual con el vice de los árbitros durante casi dos décadas.

Objetivo claros

MARCA, AS, Mundo Deportivo y Sport no dudan sobre los fines de dicho escrito. En primer lugar aparece el deseo por mostrar de manera ‘pública’ la voluntad de Barcelona de colaborar en las investigaciones que por ejemplo, ya llevaron a que investigadores de UEFA visitasen las oficinas del Camp Nou en las últimas semanas para recalar información. Se llevaron documentos y archivos de las últimas dos décadas.

Segundo, Laporta habría pedido a los máximos dirigentes del fútbol europeo y mundial que esperan a su rueda de prensa antes de declarar nuevamente en contra del Barcelona o sus intereses. Las palabras de Ceferin días atrás hablando de ‘Lo más grave que he visto en el fútbol’, ni mucho menos gustan por el Camp Nou.

Por último pero no menos importante, Laporta habría pedido a Ceferin e Infantino que no se sancione al Barcelona por las vías de UEFA o FIFA antes de lo que haga justicia ordinaria. No perder el dinero de la Champions League es clave, pero los tiempos de la trama en España puedan llevar hasta 5 años según los expertos. Laporta ya habla con Zúrich o Nyon para buscar una paz que habrá que ver cuanto dura. Por Cadena SER hablan hoy de que Laporta puede hablar la próxima semana.