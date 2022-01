Barcelona da por perdido a Ousmane Dembelé. Desde el club asumen que las peticiones del galo y su agente muestran ninguna intención de renovar con un equipo que lejos está de querer o poder pagarle 20 millones por temporada a un futbolista que dejará el Camp Nou para cuando empiece la próxima campaña. Laporta no se quedará de manos cruzadas y buscará sacar un mínimo provecho de una novela que se ha hecho inmanejable desde todos los frentes.

Elogios, presiones, confianza y hasta ‘amenazas’ en lo deportivo ha usado Barcelona para buscar un guiño que nunca llegó de Ousmane Dembelé. El galo se niega a aceptar un nuevo contrato por menos de los 16 millones que cobra ahora mismo y en las oficinas del Camp Nou ya piensan sin el para el futuro.

Diario Sport es quien asegura que en Cataluña manejan tres soluciones al ‘Caso Dembelé’. Barcelona no va a quedarse esperando a que el jugador la rompa en los últimos meses para buscar el mejor destino posible en la próxima campaña y arranca de esta manera un operativo que en 15 días debe dar algún resultado.

Venta, libertad o grada

Será difícil, pero Barcelona intentará poner a Dembelé en este mismo mercado. Saben que no podrán pedir grandes sumas, pero la economía de club necesita quitarse un salario como el del galo de encima y si se pueden sacar entre 5 y 10 millones todos estarán contentos en el Camp Nou. Si nadie llegase para moverlo de LaLiga antes del 31 de enero, se le ofrecerá un despido para rescindir su contrato y evitar así que cobre su salario hasta junio.

La última opción que manejan en Barcelona es algo más traumática, pero no sería la primera vez que Laporta y compañía la usasen para alcanzar sus objetivos. El presidente Culé no dudará en mandar a Dembelé a la grada hasta final de temporada si es que el francés no acepta una de las primeras dos salidas que le ofrece el club. Arranca una carrera de 15 días para destrabar el futuro del segundo jugador más caro en la historia de la entidad. ¿Dejará Xavi que le quiten al extremo hasta junio?