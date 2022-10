Barcelona no estuvo a la altura de la Champions: “El equipo no compitió”

Fue un duro 3 por 0, con el que Barcelona se despidió de la Champions League, luego de caer contra su bestia del último tiempo, Bayern Múnich. Y es que los alemanes tuvieron un partido redondo, frente a los españoles a los cuales ya le tomaron la medida y no conocen la derrota desde hace seis juegos

Lo cierto es que, tras la finalización del partido, en charla frente a los medios de comunicación, en la sala de prensa del Camp Nou, el entrenador compareció y fue lapidario al decir que su equipo frente a los bávaros, no había estado a la altura y que: "no compitió".

Nuevamente afirmó que el torneo de esta temporada: "ha sido muy cruel esta competición para nosotros, pero hoy ha sido por errores nuestros, no hemos llegado a su nivel. Así como en Múnich merecimos ganar, hoy no fue así. La eliminación antes del partido nos ha afectado".

También señaló que ya venían bolillos tras el resultado de Inter, frente a Viktoria Plzen, en los elimino de la competición continental europea, y que evidentemente esa situación antes de afrontar el duelo ante los germanos los afectó “mucho”, y por eso el resultado final.

Afirmó que en esta oportunidad el contexto de la eliminación fue más doloroso: "el año pasado no nos daba futbolísticamente, pero esta vez tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos, dependía de nosotros y no lo hemos conseguido. Es una decepción que no nos esperábamos".