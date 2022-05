El futuro de Robert Lewandowski sigue sin definirse, pero no solo Barcelona o Bayern Múnich buscan quedarse con los goles del polaco para la próxima temporada. Desde el Reino Unido destapan a un tercer interesado en el delantero más importante de la Bundesliga y anuncian que todo se definirá en los próximos 15 días.

Desde Múnich se han mostrado claros desde el primer minuto. Nadie quiere vender o desprenderse de Robert Lewandowski, quien en apenas seis meses será agente libre con Barcelona siguiendo más que de cerca sus pasos. A sus 33 años el polaco desea nuevos retos, tal y como confirmaron incluso desde el Allianz Arena.

“Hablé con Lewandowski. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club…Me dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho”, declaraba el director deportivo de los bávaros Hasan Salihamidžić sobre el futuro inmediato del 9.

Chelsea mira le reojo

The Guardian es quien asegura que Thomas Tuchel busca un delantero y que Romelu Lukaku sigue siendo el principal apuntado por el club para generar ingresos en medio de la oleada de problemas que se han tomado a los Blues en los últimos meses. No hay lugar para belga y polaco en The Bridge, por lo que si realmente desde Londres se piensa en Robert Lewandowski para el futuro, habrá que generar un importante hueco con la salida del ex Inter de Milan.

Barcelona se apunta las informaciones del Reino Unido, pero debe haber tranquilidad en los culés. Chelsea cuenta con apenas 15 días para regularizar su venta tras las medidas del gobierno en contra de Roman Abramovich y en caso de no conseguirlo, todo apunta a que Robert Lewandowski solo tendrá su futuro inmediato entre el Camp Nou o el Allianz Arena. No solo desde Cataluña observan al polaco.