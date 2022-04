Si bien no va a haber una fecha en el campeonato este fin de semana, dos equipos aprovecharán para ponerse al día en el ámbito español. Barcelona va a estar chocando contra Rayo Vallecano en el juego pendiente de la 21° jornada por La Liga de España. El partido tendrá lugar este domingo 24 de abril desde el Camp Nou. Descubre de qué forma puedes mirar el partido.

Comenzamos con la realidad local, donde los "Culés" vienen de superar a Real Sociedad por 1-0 en una marca positiva de una derrota en los últimos 17 encuentros disputados. Sabiendo que tienen poco margen de error en la búsqueda del milagro por salir campeón, los liderados por Xavi Hernández, que poseen al uruguayo Ronald Araújo en sus filas, están segundos con 63 puntos, a 15 del Real Madrid a falta de 18 por disputar.

Dentro de la parte visitante, lo cierto es que los "Franjirrojos" vienen de ganarle a Espanyol por la mínima diferencia y así cortar con una larga racha negativa de cuatro empates y nueve derrotas en los últimos 13 cotejos. Con la presencia del colombiano Radamel Falcao García y el argentino Óscar Trejo, los comandados por Andoni Iraola Sagarna se encuentran 14° sumando 37 unidades, siete por encima de Granada (18°), quien por ahora sería el último en descender.

+El último partido entre Rayo y Barcelona

+Barcelona vs. Rayo Vallecano: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Rayo Vallecano se llevará a cabo este domingo 24 de abril, en el Camp Nou, en el juego pendiente de la Fecha 21 por la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.00 horas por ESPN y Star+

Chile: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15.00 horas por Canal a confirmar

Bolivia: 15.00 horas por Canal a confirmar

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por ESPN+

España: 21.00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar