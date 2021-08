Su salida fue de los principales objetivos de la directiva durante todo el verano y a no ser que alguien se enloquezca en cuestión de horas, su futuro no cambiará. Miralem Pjanic y Barcelona llevan meses intentado encontrar una solución a la situación del volante, quien no será utilizado por Koeman y contó con el aval del club para buscar opciones fuera del Camp Nou. ¿Qué pasó con Juventus?

Mundo Deportivo afirma que salvo un milagro, el futbolista bosnio de 31 años Miralem Pjanic seguirá en Barcelona. Los rumores de un aparente traspaso a Sevilla quedaron congelados por el medio minutos después de que empezase hablarse de una hipotética llegada al equipo de Lopetegui. El tiempo se acaba y no hay ofertas.

Allegri no llegó a tiempo

Turín parecía ser la mejor opción para el volante, quien incluso manifestó su deseo de volver a vestirse de Bianconeri horas atrás. Se habló mucho sobre la chance de traspasarle y hasta cederle a una Juventus donde se negaron a pagar parte de su millonario sueldo. Los 16 kilos de su contrato se hacían imposible para una Vecchia Signora donde luego de la salida de Cristiano Ronaldo con destino a Manchester United, todos los esfuerzos fueron puestos en traer un reemplazante de garantías.

En Turín confirmaban hace unos minutos que Moise Kean llegará a préstamo por dos años desde Everton en una operación que alcanza ahora los 7 millones y por la cual Juventus tendrá que pagar 28 kilos en verano de 2023. Allegri no pudo convencer a la directiva y Barcelona se enfrenta ahora a un escenario preocupante teniendo en cuenta los tiempos que se manejan.

Con todavía tres años de contrato por delante, se espera que Barcelona empiece a negociar una reducción de sueldo para el volante, quien habrá que ver también que postura tendrá en los próximos meses luego de que Ronald Koeman le haya comunicado que no cuenta con él para el primer equipo.