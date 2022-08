Apenas terminó el sorteo de la UEFA Champions League, el morbo que dejaron algunos cruces fue inmediato, es que ver a Robert Lewandowski volver a enfrentar al club donde se hizo leyenda y después de cómo fue su salida, es uno de los principales atractivos de la primera fase.

El destino y la suerte quisieron emparejar a Bayerm Múnich con Barcelona en el Grupo C, donde también está el Inter de Milán y Viktoria Plzen, es sin duda uno de los grupos más fuertes de toda la competencia.

Pero en Múnich, la salida de Robert Lewandowski no ha dejado las mejores sensaciones, el polaco forzó su salida un año antes de que culmine el contrato, y la forma en la que se movió Barcelona no cayó bien en la dirigencia Bávara.

Desde la cancha, los amigos de Robert Lewandowski como Thomas Müller, ya le mandó un mensaje "Mr Lewandowski, nos vemos en Múnich", y desde el banquillo Julian Nagelsmann ya palpita lo que será el encuentro con su exdirigido.

"Creo que habrá aplausos. Nunca me gusta si alguien sea silbado y abucheado. No importa quién, no importa cómo fue la despedida. Me gustaría que nuestra afición lo recibiera de la forma en que lo han celebrado después de sus goles. Se lo merece. No importa si su adiós fue, desde la perspectiva de un aficionado, súper o no. Así es el fútbol profesional. Hay situaciones en las que acabas de dejar un club. Él no se ha ido después de un año con 21 años, ha pasado cierto tiempo aquí y ha celebrado muchos éxitos", explicó el alemán sobre el polaco.