Bayern Múnich sigue en gran estado de forma y derrotó con goleada a Mainz por 6-2 en el Allianz Arena en un nuevo encuentro de la Bundesliga. Los goles fueron obra de Serge Gnabry, Jamal Musiala, Sadio Mané, Leon Goretzka, Mathys Tel y Eric Maxim Choupo-Moting mientras que Silvan Widmer y Marcus Ingvartsen metió el descuento del visitante. Con este resultado, los de Julian Nagelsmann vuelven al primer lugar, aunque deben esperar por el partido de Union Berlin este domingo.

Sexta victoria de forma consecutiva para los 'bávaros' contando todas las competencias y su noveno partido sin perder desde el último tropiezo (ante Augsburgo por 1-0 el 17 de septiembre). Ante los 05's volvieron a mostrar su gran contundencia en los primeros tiempos, donde definieron gran parte del partido.

Desde el primer minuto, Bayern Múnich ejerció el dominio al que nos tiene acostumbrados y no tardó mucho en marcar diferencias. A los cinco minutos, luego de un buen centro de Mané, apareció en el punto de penal Gnabry para recibir y, tras el control, definió sobre Zentner para el 1-0. Era el principio del fin para Mainz.

VIDEO: GOL DE SERGE GNABRY (1-0)

El partido se le abrió con mayor facilidad a los de Múnich. Nagelsmann empezó a darle confianza a Choupo-Moting como centrodelantero y el equipo también ha mejorado con su presencia. Precisamente, el camerunés armó la jugada del segundo gol, al pivotear de gran manera, para que Musiala pueda rematar cruzado directo al 2-0. No fue un tiro potente, pero sí bien esquinado e imposible para Zentner.

VIDEO: GOL DE JAMAL MUSIALA (2-0)

Mainz intentaba contrarrestar el dominio, pero el Bayern no le dejaba muchas opciones de contraataque. Además, llegando al cierre del primer tiempo, el árbitro cobró un claro penal sobre Mané, que el propio senegalés tomó para rematar. Zentner lo tapó en primera instancia, pero en el rebote, el ex Liverpool no perdonó y puso el 3-0.

VIDEO: GOL DE SADIO MANÉ (3-0)

Pero en el final de esos primeros 45 minutos, Mainz pudo llegar con peligro al área rival y el VAR vio un penal que le podía dar el descuento. Burkardt se hizo cargo de la ejecución y su remate fuerte al medio fue despejado por Ulreich al córner. No había caso para el equipo de Svensson. Sin embargo, de ese tiro de esquina, llegó el cabezazo de Widmer cruzado para el descuento.

VIDEO: GOL DE SILVAN WIDMER (3-1)

El descuento sobre la parte final podía darle alguna esperanza al Mainz para tratar de revertir este partido adverso, pero Bayern Múnich no le ofreció muchas opciones. Algún que otro aviso al arco de Ulreich hubo, pero los 'bávaros' liquidaron el pleito con el cuarto gol. De un buen arranque de Mazraoui desde campo propio, una buena acción de Mané, llegó el centro perfecto para la entrada en soledad de Goretzka, que remató de cabeza para el 4-1. El buen movimiento de Choupo-Moting para llevarse la marca de un defensor permitió el ingreso libre del mediocampista.

VIDEO: GOL DE LEON GORETZKA (4-1)

A partir de este resultado, Nagelsmann empezó a mover piezas y le dio minutos a algunos nombres como Gravenvberch o Mathys Tel, que están atrás en la consideración. Precisamente, el joven francés se inventó una jugada de izquierda a derecha para rematar de derecha y, gracias a un desvío, convirtió el 5-1.

VIDEO: GOL DE MATHYS TEL (5-1)

Pocos minutos después, Marcus Ingvartsen puso el descuento 5-2, pero el resultado final lo terminó de sentenciar Eric Maxim Choupo-Moting con su propio gol para completar un buen trabajo en este partido para el 6-2 definitivo. Victoria, set y goleada para los 'bávaros' que vuelven a lo más alto de la Bundesliga, al menos por este sábado.