El futuro de Enzo Fernández asume una nueva jornada decisiva de cara a conocer los próximos retos de un volante que tiene un acuerdo cerrado con Chelsea mientras los Blues continúan negociando con Benfica en una operación que puede alcanzar los 120 millones de euros. La afición de las Águilas de Lisboa explotan como nunca contra el ex River Plate: “Vete a la m..”.

Tal y como reportasen desde Portugal en las últimas horas, el mejor jugador joven de la Copa del Mundo habría viajado hacía Argentina para descansar tras un Qatar 2022 que es el principal motivo por el que Chelsea se encuentra decidido a llevarle rumbo a la Premier League. Ausente en el último entrenamiento de Benfica, los hinchas del conjunto luso estallaron en redes sociales.

Y lo hacen gracias a las imágenes publicadas por Uriel Pérez (agente del ex River) en sus redes sociales, donde se ve a Enzo pasando el año nuevo en Buenos Aires mientras su futuro se decide por el viejo continente. Las gradas de Da Luz no ignoraron dicha publicación y estallaron como nunca mientras Fabrizio Romano anuncia que hoy puede haber grandes pasos para que la transferencia acabe siendo efectiva.

Multa y escarnio popular

“Fuera, vete eres muy poco profesional para estar en un club tan grande como es el Benfica vete ya y no vuelvas…Falta de respeto…Es una etapa crucial de la temporada y de viaje en viaje. Deposita los 120M€ y vete a la mierda. Ningún jugador está por encima del Benfica…Desagradecidos, si no fuera por el Benfica no hubieras ido al Mundial, nada ni nadie es más grande que el BENFICA…¡Para mí, que no vuelva a jugar en el Benfica! ¡Qué falta de profesionalidad para un club que le ayudó a ir a la Copa del Mundo y la Liga de Campeones! Despierta chico, mira a Salvio, Aimar”, algunos de los mensajes en la foto publicada por Uriel Pérez contra el volante de la Albiceleste.

Mientras Benfica y Chelsea se reúnen a lo largo de estas horas para buscar un acuerdo que lleve a Enzo rumbo a Stamford Bridge, desde Récord aseguran que el club lisboeta aplicará una fuerte sanción económica al argentino por dicho viaje a Buenos Aires. Fernández y los Blues, con todo acordado desde hace una semana, esperan por la luz verde de Rui Costa.