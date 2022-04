Nos trasladamos hacía el Santiago Bernabéu para vivir una auténtica fiesta de UEFA Champions League que acabó con Real Madrid en semifinales del torneo y con Chelsea despidiéndose de Europa. En lo que fueron las horas previas a 120 minutos de pura emoción, Bolavip charló con los aficionados blancos y les preguntó que futbolista de los Blues les gustaría ver en su equipo.

La situación del conjunto londinense es más que conocida. Las medidas del gobierno británico han obligado a Roman Abramovich a dejar un Chelsea donde hasta aquí no se pondrán a renovar jugadores ni por supuesto hacer fichajes. En medio de un contexto donde nadie descarta una fuga de estrellas, preguntamos a los rivales de los Blues anoche que futbolista se llevarían de Stamford Bridge rumbo al Santiago Bernabéu.

En una previa más que colorida hubo tiempo para charlas con hinchas Merengues sobre su opinión del hasta ayer vigente campeón de Europa y sus decenas de figuras. ¿Qué jugador del Chelsea te llevarías en verano? Fue la pregunta que Bolavip hizo a los hinchas y estos respondieron de manera clara y contundente.

Los favoritos de la afición Merengue

“Yo me traería a N’Golo Kanté…Pues la verdad es que el Madrid tiene mucho mejor equipo que el Chelsea, pero me quedaría con Havertz quizás por la proyección y peligro que tiene…Si pudiera traer a alguno sería César Azpilicueta…A Havertz y a Mason Mount…Buena pregunta, Mason Mount…A Lukaku, justo que él no juega”, respondían los hinchas Merengues en nuestros micrófonos antes de que empezase la batalla del Bernabéu.

Habrá que esperar unos meses para saber en que contexto queda Chelsea tras las medidas del gobierno británico en contra de Roman Abramovich y sus activos. Media Europa se encuentra pendiente del futuro de varias estrellas de los Blus, incluida la hinchada de un Real Madrid donde los nombres de Kai Havertz y Mason Mount fueron los más escuchados.