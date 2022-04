El entrenador del Chelsea llegaba al Bernabéu con el objetivo de no solo remontar el 1-3 ante Real Madrid haciendo historia, sino de seguir vivo en un torneo donde no cáia por eliminatoria a 180 minutos desde hace más de dos años.

Real Madrid vs. Chelsea: se corta la impresionante racha de Thomas Tuchel en Europa

Bolavip dijo presente en el partidazo de la jornada por la UEFA Champions League. Real Madrid y Chelsea se medían en un duelo donde Thomas Tuchel se jugaba mucho más que un pase a semifinales de la Liga de Campeones. Tras 120 minutos de locura pura, el germano finalmente cortó con particular racha europea.

Thomas Tuchel llegaba al Bernabéu siendo consciente de lo que podría ocurrir después de casi dos años. La posibilidad de ver al germano fuera de la final de la UEFA Champions League por primera en dos temporadas se encontraba a solo 90 minutos. Chelsea salió como un máquina y en menos de 15 minutos Mason Mount ya empezaba a encaminar el sueño de los Blues.

Con apenas cinco del segundo tiempo Rudiger igualaba la serie en medio de un Bernabéu que por momentos vivió el dominio de hace algunas semanas por parte del PSG. Los cambios del germano en relación la ida daban sus frutos. Con Loftus Cheek suelto y cuatro en el última línea, la mejor versión del Chelsea de Tuchel volvió a la eliminatoria del día en Europa.

Llegaron más goles como el Werner, Rodrygo y por supuesto el de un infaltable Benzema que nuevamente y con pocos toques demostró que son pocos quienes igualan su momento ahora mismo. El francés puso final a una espectacular racha del entrenador del Chelsea para meter al Real Madrid entre los cuatro mejores de Europa.

La eliminación de Tuchel a 180 minutos

El alemán ha dejado su huella en un torneo donde no solo disputó las últimas dos finales, sino en el que incluso no perdía/pierde desde una llave desde el pasado 6 de marzo de 2019. Aquella noche fue Manchester United quien remontó el 0-2 de la ida en favor del PSG en pleno Parque de Los Príncipes mientras Tuchel no podía creer ese error de Buffon que le sacaba de Europa.

Desde entonces Tuchel nunca había perdido en una eliminatoria por la UEFA Champions League. El germano llegó a la final de Lisboa donde cayó ante Bayern Múnich y 12 meses después se consagró con Chelsea ante Manchester City con ese tanto de Kai Havertz que le hace llegar a hasta noche como Rey de Europa.