Real Madrid ya se encuentra en semifinales de la UEFA Champions League tras derrotar al Chelsea en el global de una eliminatoria apasionante. Los Merengues esperan por un rival que saldrá en las próximas horas entre Atlético de Diego Pablo Simeone y Manchester City. Bolavip habló con los fanáticos blancos y estos tienen su preferido para la próxima ronda.

Nos trasladamos al Santiago Bernabéu para volver a vivir una dramática noche de Champions que dejó como ganador a un Real Madrid cuyos hinchas se sentían optimistas en la previa. El 1-3 de ida daba confianza a los Merengues, quienes estuvieron a punto de quedar en la lona gracias a un Chelsea que hizo honor a su título de campeón de Europa.

Bolavip charló en la previa con los hinchas sobre distintos temas, donde por supuesto se encontraba el posible rival de Real Madrid en las semifinales de la UEFA Champions League. Un nuevo choque contra Atlético o volver a verse las caras con Pep Guardiola eran las opciones a escoger y la hinchada Merengue dio su veredicto antes de que todo empezase en el Bernabéu.

Hinchada dividida

“La verdad es que llevamos mucho tiempo esperando al Atlético, pero no todos los días son fiesta ósea que me daba mucho miedo, prefiero al City…Yo prefiero el derbi contra el Atlético, siempre un español…Yo prefiero al City…Me da exactamente lo mismo, lo que quiero es llegar a la final…Hombre al Atleti (risas), por que ya tenemos casi garantizada la final. Que me perdonen”, fueron algunas de las respuestas de los fans del Real Madrid en nuestros micrófonos.

Quedan 90 minutos en el Wanda Metropolitano para conocer un nuevo semifinalista de la UEFA Champions League, así como el rival de un Real Madrid que ya espera por Atlético o Manchester City. Los hinchas del conjunto blanco dieron su veredicto y este se encuentra dividido entre un derbi antes y vérselas con los pupilos de Pep Guardiola. ¿Cuál les conviene más?