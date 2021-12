Buffon reveló por qué todavía no se retiró y criticó la llegada de CR7 a Juventus

A sus 43 años, el gran Gianluigi Buffon sigue dando de qué hablar en el balompié internacional. Sueña con darle el ascenso a su querido Parma y pareciera que no piensa en el retiro del fútbol profesional. Además, tocó el tema de su reciente paso por Juventus.

En charla con Hristo Stoichkov, quien trabaja para TUDN, el guardameta italiano que supo ser campeón del mundo en Alemania 2006 se refirió a lo que será su futuro cercano en cuanto a lo deportivo: “son experiencias que me gustarían tener. Luego que regresemos a Parma a la Serie A vemos que pasará”.

Y como aún no tiene claro lo que pasará en los próximos meses, salió la tangente diciendo que tiene dos cargos potenciales, pero respondió diplomáticamente: “si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad no sé si seré dirigente o técnico. Conociéndome creo que lo que quiero es mejorar”.

Añadió también que su retiro se ha postergado por: “el hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”.

Además, se refirió con particulares términos al arribo de CR7 al elenco turinés: “la Juve con Cristiano Ronaldo tuvo la posibilidad de ganar la Champions el primer año que llegó Ronaldo, justo era el año que yo estaba en París, y no podría explicar lo que les ocurrió. Cuando volví estos dos últimos años convivimos mucho con Cristiano, trabajamos muy bien juntos, pero creo que la Juve perdió el ADN como equipo”.

Pese a que no triunfaron a nivel internacional, el guardameta de 43 años destacó el trabajo de sus excompañeros: “llegábamos a las finales porque teníamos un plantel lleno de experiencia, pero por sobre todo una unidad y una competencia dentro del grupo que era muy fuerte”.