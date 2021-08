En las redes sociales renació un video de 2015 en el que explica por qué no pasaría de Real Madrid a Manchester City en aquella época.

¿Cambió de opinión? El video de Cristiano Ronaldo explicando por qué no iba a Manchester City

El mundo del fútbol está listo para ser revolucionado al menos una vez más en los últimos días del mercado de pases. La incorporación de Lionel Messi a PSG fue un fichaje histórico, pero aún están inciertos los futuros de Cristiano Ronaldo, con posible salida a Manchester City, y Kylian Mbappé, hacia Real Madrid.

El portugués se está destacando en Juventus desde el 2018, pero se conoció este jueves que le pidió a los dirigentes de la Vecchia Signora que quiere dejar de jugar allí para buscar nuevos objetivos en otros clubes importantes del viejo continente.

Manchester City salió como una de las opciones principales para llevarse al atacante portugués y es, por estas horas, el club que está más cerca de hacerse con sus servicios. Este viernes haría una oferta formal de entre 30 y 35 millones de euros, que destrabaría la transacción.

Pero la posibilidad de este pase generó revuelo en Inglaterra, ya que Ronaldo tiene un pasado de seis temporadas con la camiseta de Manchester United. En las redes sociales se viralizó un video de 2015, cuando jugada en Real Madrid, en el que rechazaba la posibilidad para jugar en los Citizens.

Allí, un periodista le habló sobre el poder económico de Manchester City y le consultó si había chances de verlo jugando en el club. Y Cristiano fue contundente: "¿Creés que el dinero va a cambiar mi opinión ahora, con 30 años? No lo creo. Ese no será el problema. Si hablamos de dinero, iría a Qatar. Probablemente tengan más que en Manchester City. No es sobre el dinero, es sobre la pasión".