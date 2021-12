La situación en Juventus es tensa y todo empieza a reflejarse en el terreno de juego. El club bianconero atraviesa problemas tanto jurídicos como deportivos y el nerviosismo ya se apodera de los protagonistas en la cancha. El entrenador, Massimiliano Allegri protagonizó un fuerte cruce de palabras con Álvaro Morata durante el encuentro de este domingo ante Genoa.

A Juventus se le complicó más de la cuenta un partido que parecía más que asegurado. Luego de ponerse en ventaja con el golazo olímpico de Juan Guillermo Cuadrado, la Vecchia Signora desperdició una inmensa cantidad de ocasiones de peligro, dejando al Grifone con vida durante todo el encuentro. Fue hasta el final del partido que Paulo Dybala amplió las distancias.

Uno de los futbolistas que dejó ir varias oportunidades fue Álvaro Morata. El delantero tuvo al menos 3 chances claras de ampliar la ventaja y empezó a dejarse llevar por el nerviosismo. Al minuto 72', el español recibió una tarjeta amarilla tras un cruce totalmente innecesario con Davide Biraschi. Esto llevó a Allegri a reprenderlo de inmediato, llevándolo al banquillo.

El entrenador dio ingreso a Mosie Kean en sustitución de Morata. Al momento en que este salió de la cancha, el italiano recriminó al delantero la acción de la amonestación. El atacante respondió al DT con gran euforia y la discusión fue captada por las cámaras. Afortunadamente para Juventus, el incidente duró a penas un par de segundos.

Declaraciones del DT

Luego de lo ocurrido, Massimiliano Allegri restó importancia a la discusión en la rueda de prensa. "No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles. La verdad es que todos los nuestros han jugado muy bien esta noche".