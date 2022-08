La novela de Samuel Umtiti y FC Barcelona parece estar llegando, finalmente, a su recta final. Las vinculaciones entre el zaguero central y Lecce, equipo recién ascendido a Serie A, son fuertes y finalmente parece que está todo acordado para la cesión.

Desde hace días, se habla de la llegada del zaguero central de FC Barcelona, Samuel Umtiti a Lecce. El jugador es uno de los descartes de Xavi Hernández y finalmente se concretará su salida del equipo azulgrana luego de algunas temporadas complicadas.

Las vinculaciones con el equipo recién ascendido a Serie A finalmente fueron confirmadas. Pantaleo Corvino, director del área técnica de Lecce, aseguró que harán todo lo posible para cerrar el traspaso del campeón del mundo.

"La negociación continúa. Hubiéramos preferido que se mantuviera en secreto, porque era una idea que a muchos otros no se les había ocurrido. Tenemos proyectos importantes y de internacionalización, ideas que apuntan alto y queremos aumentar el valor de la marca. Seguimos adelante aunque no es fácil. Si saltara todo dirán que fue solo para hacer publicidad, pero nosotros no vamos a parar" dijo durante la presentación de Marin Pongracic.

Hay acuerdo

Según informa TMW, Lecce ya ha llegado a un acuerdo con FC Barcelona para el traspaso de Samuel Umtiti. El jugador aún debe definir detalles con respecto a su salario, que sería cubierto por el equipo azulgrana. Se espera que el francés llegue a Italia en las próximas horas.