El miércoles 23 de febrero cerró una nueva apasionante semana de la Champions League. En este caso, con la segunda tanda de los duelos de ida de los Octavos de Final. Ya la sesión anterior, como visitante Bayern Munich derrotó 1 a 0 al PSG y Benfica 2 a 0 al Brujas, en tanto que como local el Milan venció 1 a 0 al Tottenham y Borussia Dortmund 1 a 0 al Chelsea.

Y en lo que respecta a los encuentros más recientes, el Real Madrid goleó 5 a 2 al Liverpool en Anfield, Napoli superó 2 a 0 a domicilio al Eintracht Frankfurt, Inter en el San Siro le ganó 1 a 0 al Porto, mientras que Leipzig y Manchester City igualaron 1 a 1. De estos últimos compromisos citados, la UEFA mencionó a los cuatro futbolistas más destacados.

Los seleccionados fueron: Riyad Mahrez (autor del gol de los comandados por Pep Guardiola), Hirving Lozano (asistió a Víctor Osimhen en el primer tanto de los dirigidos por Luciano Spalletti), Vinícius Junior (marcó el descuento y el empate para la histórica remontada de los de Carlo Ancelotti) y Hakan Calhanoglu (de gran colaboración para la ventaja del elenco de Simone Inzaghi).

Como sucede cada semana, de estos jugadores habrá un ganador, para el cual la UEFA invita a los aficionados a que se suscriban a su sitio web para votar a su preferencia. Aquellos que deseen hacerlo podrán a través de: uefa.com/uefachampionsleague.

Este jueves siguen los duelos para los emparejamientos de los Octavos de Final de la Europa League

Por el lado de la Europa League, este jueves se sabrán los otros ocho equipos que conformarán los Octavos de Final. Los cruces son: PSV vs. Sevilla (0 - 3), Nantes vs. Juventus (1 - 1), Midtjylland vs. Sporting de Lisboa (1 - 1), Mónaco vs. Leverkusen (3 - 2), Unión Berlín vs. Ajax (0 - 0), Roma vs. Salzburgo (0 - 1), Rennes vs. Shakhtar (1 - 2) y Manchester United vs. Barcelona (2 - 2).