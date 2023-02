Simone Inzaghi no esquivó la polémica que se desató entre Edin Dzeko y Romelu Lukaku vs. Porto

El partido que el Inter de Milán de Simone Inzaghi le ganó en el Giuseppe Meazza 1 a 0 al Porto de Sérgio Conceição por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League (el encuentro de vuelta se llevará a cabo el martes 14 de marzo a las 21:00 horas de portugal), tuvo una situación peculiar que protagonizaron Edin Dzeko y Romelu Lukaku.

Resulta que el bosnio se fue claramente enojado del campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo, momento en el que el estratega nerazzurro decidió sustituirlo por el atacante belga, pues hasta ese entonces el juego estaba igualado 0 a 0 a pesar de que los locales dominaban la cita que se desarrolló este miércoles 22 de febrero por la noche.

Al respecto, Simone Inzaghi, en la conferencia de prensa posterior al 1 a 0 del Inter de Milán sobre Porto en San Siro (por cierto, el tanto lo anotó Romelu Lukaku cuando faltaban cuatro minutos para el cierre del cotejo), se refirió a la molestia que le ocasionó y que no disimuló Edin Dzeko en el instante que debió dejar su lugar en el esquema.

"No sé si Dzeko se marchó enfadado por la sustitución. Yo también me enojé cuando salí en juegos como este. Pero me bastó con ver su celebración en el gol de Lukaku, se ha parado a celebrar... Dzeko no es importante para el Inter, es muy importante", declaró el entrenador, quien de esta manera puso paños fríos a lo que parecía un nuevo conflicto en el vestuario.

Edin Dzeko, además, intercambió insultos con André Onana

Edin Dzeko y André Onana generaron una situación parecida a la que se dio entre Romelu Lukaku y Nicoló Barella días atrás en el Inter vs. Udinese por la Serie A, esta vez en el choque vs. Porto por los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Las cámaras de la transmisión oficial captaron como el portero, mientras Hakan Çalhanoğlu intentaba calmarlo, insultaba y señalaba al atacante tras una jugada.