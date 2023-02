Vuelve el mejor torneo de clubes del planeta, la gran cita del fútbol europeo y una UEFA Champions League que desde esta noche dará los mejores encuentros del año a nivel continental. Tras algo más de tres meses de parón, repasamos el valor de las plantillas más caras de la Liga de Campeones.

AC Milan vs. Tottenham, PSG vs. Bayern Múnich, Brujas vs. Benfica, Borussia Dortmund vs. Chelsea, Liverpool vs. Real Madrid, Eintracht Frankfurt vs. Napoli, RB Leipzig vs. Manchester City e Inter de Milan vs. Porto, las llaves de una Orejona que comienza esta noche con el duelo entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar ante el poderío del fútbol germano.

Tras algo más de tres meses de espera, de una Copa del Mundo en el medio y de un mercado de fichajes donde se movieron más de 2.000 millones de euros en Europa, llega la hora de sacar conclusiones en relación con esas 16 plantillas que desde esta noche comienzan el camino a la final de Estambul sobre el 10 de junio del 2023.

Jeques y magnates

Research Team y Sporting Pedía son quienes desvelan los valores de cada grupo de futbolistas que sueña por estas horas con dar un golpe de calidad al fútbol europeo. Con la Premier League mirando a todos desde arriba y con los proyectos de Brujas, Frankfurt o Porto como los más ‘humildes’, la Liga de Campeones vuelve a escenificar sus diferencias económicas en una previa de octavos de final donde el dinero por lo menos, cuenta.

Manchester City y sus 1.050 millones de euros de valoración, Chelsea con 1.040 ‘kilos’, Bayern Múnich en 995 millones, Liverpool con 931 millones de euros y PSG gracias a los 889 millones de valoración, los proyectos más costosos para buscar una Champions League donde la llave entre galos y alemanes cuesta hasta 1.880 millones de euros.

Todos buscarán hacerse con la corona de Real Madrid, cuya plantilla se encuentra valuada en ‘apenas’ 849 millones de euros y que aparece como sexto en esta tabla de Research Team y Sporting Pedía. Red Bull Leipzig vs. Manchester City, el duelo más disparejo en cuanto a gasto se refiere de estos octavos de final de la Liga de Campeones.