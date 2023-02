La final de la UEFA Champions League de la pasada temporda entre Real Madrid y Liverpool sigue en investigación, los incidentes en la previa del partido que decantaron en una inesperada demora del inicio del partido y varios incidentes en las afueras singuen sin responsables.

En un nuevo informe emitido por el grupo de expertos independientes, apuntan a que UEFA, como organizadora de la final de la Liga de Campeones, es la principal responsable de los graves incidentes "que casi llevaron al desastre" a la final en mayo pasado en el Stade de France.

Aunque en el informe también se delegan responsabilidades a compartir con la Federación de Fútbol de Francia (FFF) y la polícia de Francia, aunque el informe establece que "la UEFA jugaba un papel central en la organización del evento y debería haber vigilado, supervisado y contribuido a las medidas de seguridad", según estos expertos.

En el mismo documento se establecen que "las otras partes cometieron errores que contribuyeron a los incidentes, pero era la UEFA quien estaba al mando" de la organización de la final que disputaron el 28 de mayo el Real Madrid y el Liverpool en Paris.

Los expertos critican a la FFF por su papel en la organización del partido como federación anfitriona y establecieron que hubieron muchas fallas de comunicación con la Prefectura de Policía y con los responsables de transportes, el verdadero origen del colapso de seguidores a la llegada al estadio.

Estos errores no deberían haber ocurrido y cuando la FFF fue notificada, todo en ese sector debió ser prioritario y no lo fue. También se apunta al mal manejo de las fuerzas de seguridad francesa, donde se critica el uso de gases lacrimógenos en un ambiente que no era el apropiado y necesario.

Además y lo más contundente de todo contra la organización es que no se han detectado pruebas de un alto número de aficionados sin entradas o con boletos falsos, destacando que las cifras que presentaron desde UEFA y Francia, fueron infladas y exageradas.