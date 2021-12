Real Madrid e Inter de Milan lucharán por la primera plaza del grupo D de la UEFA Champions League esta noche. En lo que será uno de los platos fuertes de la última jornada de esta Orejona, Javier Zanetti atendió a MARCA en la previa y desveló que estuvo muy cerca de convertirse en Merengue años atrás. ¿Qué imposibilitó su fichaje?

El actual vicepresidente del Inter se ha convertido en el nexo entre dirigentes y jugadores de un equipo donde nombres como Matías Vecino o Lautaro Martínez han llegado al Meazza por sus gestiones. Zanetti viene quemando etapas en un club que conoce a la perfección y del que espera ser el mandamás en los próximos años.

Tras 19 años en el primer equipo llegaba la hora de hincar los codos: “Empecé a estudiar en la Universidad Bocconi de Milán, hice un máster y todavía estoy estudiando porque siempre hay cosas nuevas en marketing, finanzas, gestión... Lo más importante es que yo entendí que, cuando terminó mi carrera como jugador, empezaba completamente de cero”.

Los motivos de su no al Real Madrid

“Sí, estuve muy cerca y ya dije que me sentí honrado por el interés de un club así. Era en la época de Jorge Valdano como Director Deportivo. Pero todos saben mi historia y sabían que mi casa es el Inter. Por eso decidí quedarme aquí”, comenzaba explicando el histórico lateral Nerazzurri sobre la propuesta que recibió a finales de los años 90.

La banda en el brazo, clave en su decisión: “La identificación con el Inter y el hecho de que yo también estaba jugando en un club con muchísima historia, aunque entonces tenía dificultades. Las cosas no se daban y yo no me quería ir sin dejar una huella. Era el capitán y tenía una gran responsabilidad. Y me quedé”.

“Represento a un club con una gran historia y eso es una gran responsabilidad. El Real Madrid es otro club de mucho prestigio y de una gran tradición en torneos internacionales. Siempre hubo un gran respeto entre ambos”, terminaba en su charla con MARCA alabando la gestión de Florentino Pérez en la capital española.