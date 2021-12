El mundo del fútbol espera por el 1 de enero para saber realmente que hará Kylian Mbappé con su futuro. El delantero de 22 años termina contrato con un PSG que hará hasta lo imposible por retener a su estrella, quien sigue mandando mensajes a Real Madrid a menos de tres semanas de que tenga que tomar la decisión más importante de su carrera.

En una charla exclusiva con Thierry Henry en Amazon Prime, Mbappé repasó la actualidad de un PSG donde no niega la presión que existe sobre el tridente que comparte junto a Messi y Neymar. Igualmente, sostiene que estuvo cerca de dejar la selección francesa luego de su penalti fallado ante Suiza en la pasada Eurocopa.

“Soy parisino, pero quería probar otra cosa”

Aceptó que los rumores de una traspaso rumbo a Real Madrid influyeron en su nivel durante la última cita continental: “Durante la Eurocopa me hacía muchas preguntas. Hablé mucho con mis padres, sabía que quería salir. Mis padres me decían que me concentrara en el terreno de juego. Quizás ponía demasiada energía en otros cosas."

"¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil, pero pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa. Soy el mejor asistente del campeonato francés y de la Champions, y eso demuestra que no soy un jugador egoísta que sólo piensa en marcar. Sé que puedo hacerlo aún mejor", confirmaba nuevamente sobre su intención de jugar para la casa blanca.

En cuanto a la presión y expectativa que se tiene sobre el proyecto del PSG liderado por el tridente sentenció: “Somos conscientes de que debemos hacer más los tres, no podemos escondernos, lo asumimos. ¿Si soy yo el jefe? Es difícil cuando estás en un equipo con Neymar y Messi, sería una osadía decirlo, aunque importa poco".