Manchester United salió con vida de La Cerámica y derrotó gracias a Cristiano Ronaldo a un Villarreal que mereció mucho más de lo que obtuvo en la fría noche valenciana. Y es que pese a ser superiores en gran parte del encuentro, los de Unai Emery acabaron sometidos ante sus propias bajas y los cambios de un Michael Carrick que nos respondió en rueda de prensa sobre la primera gran noche de Jadon Sancho.

Bolavip se desplazó hasta el estadio de La Cerámica para vivir todo lo que envolvía un Villarreal vs. Manchester United donde todo estaba en juego. El debut de Michael Carrick, la salida de Solskjaer, las criticas a CR7 y el nivel de varias de las estrellas que como Jadon Sancho no habían podido tener todavía su primera gran noche para los Red Devils estaban a a orden del día en la previa.

El ex volante de Sir Alex Ferguson sabe que su paso por los banquillos no será eterno, más no por ello se quedará sin meter mano si es que la situación lo amerita. Carrick apostó de entrada por sus ideas y a diferencia de lo que últimamente le vimos al Manchester United de Solskjaer, Telles, Van de Beek y Anthony Martial salieron para romper con todo en el once.

El que si tuvo protagonismo desde el arranque fue un Jadon Sancho que después de más de tres meses dentro del equipo puede por fin festejar su primer tanto con Manchester United. 100 millones le costó el ex Dortmund a los Red Devils y sobre su noche más especial le consultamos al DT en rueda de prensa sobre lo que espera del extremo en los próximos meses.

"Estoy muy contento por Sancho. Trabajó duro. Dio todo lo que pudo. A veces no siempre con el balón, mostró ambos lados del juego y para terminar, metió su gol. Terminarlo con Jadon fue genial. Sé cuánto le encanta a Jadon tener el balón en los pies, hacer que las cosas sucedan, es donde está más feliz. Hizo un esfuerzo real a la defensiva por nosotros”, respondía a Bolavip el DT.

Tuvieron que pasar 15 partido y un cambio en el banquillo para que Jadon Sancho haya marcado su primer tanto como jugador de un Manchester United que en tiempos de crisis necesita la mejor versión de uno de los tres jugadores más caros de su historia. Carrick asegura que es solo el inicio de una gran aventura. ¿Se ha quitado finalmente la mufa?