Champions League: UEFA confirmó los árbitros para Chelsea vs. Real Madrid y Napoli vs. Milan

Este martes 18 de abril se empiezan a definir los semifinalistas de la UEFA Champions League 2022/2023 con los dos primeros cruces de vuelta de los Cuartos de Final. En Stamford Bridge, Chelsea y Real Madrid se volverán a enfrentar tras el 2 a 0 a favor del Merengue en el Santiago Bernabéu, mientras que en el Estadio Diego Armando Maradona, Napoli recibe al Milan tras caer 1 a 0 en el Giuseppe Meazza.

Para tales compromisos que iniciarán en la jornada anteriormente señalada a las 21:00 horas de Europa Central, la entidad organizadora confirmó, mediante su sitio web oficial, a las ternas arbitrales a cargo de impartir justicia, así como los colegiados responsables del video análisis.

Para el Chelsea vs. Real Madrid fue asignado el italiano Daniele Orsato, quien estará acompañado por sus compatriotas Ciro Carbone, Alessandro Giallatini y Maurizio Mariani (este último como cuarto árbitro). En tanto que el VAR lo dirigirá Massimiliano Irrati. Por cierto, Jan Willem Van Dop será el delegado de la UEFA y Jon Skjervold el veedor.

En tanto que para el Napoli vs. AC Milan, el designado fue el polaco Szymon Marciniak, que estará escoltado por los líneas Paweł Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. El juez sustituto será el sueco Glenn Nyberg, mientras que en el VAR estará Tomasz Kwiatkowski (también polaco). El belga Kris Bellon será el portavoz de UEFA y el español Bernardino González Vázquez el observador de los movimientos arbitrales.

Daniele Orsato y Szymon Marciniak, los árbitros europeos mejor considerados en este momento por UEFA y FIFA

Daniele Orsato y Szymon Marciniak, no solo reciben la confianza de la UEFA al ser designados para dos de los cuatro encuentros más importantes de la instancia actual de la Champions League, sino que vienen de ser bien considerados por la FIFA en la Copa Mundial de Qatar 2022. El italiano arbitró la Semifinal de Argentina vs. Croacia y el polaco la Final de la Albiceleste vs. Francia.