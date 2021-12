AC Milan se juega el que probablemente sea el partido más importante de los últimos ocho años en San Siro. El conjunto italiano necesita de tres puntos y un empate en Porto para meterse en la próxima ronda de la Champions League. Para ello, confía de un Zlatan Ibrahimovic que buscará hacer historia en el mejor torneo de clubes del planeta.

Liverpool será el rival a vencer en una noche donde se espera por un San Siro a reventar. Milan deberá vencer a los suplentes de Jürgen Klopp y esperar que en Do Dragao no haya un vencedor entre Porto y Atlético o que el triunfo de los Colchoneros sea por un tanto menos que el de los rossoneri. En un equipo que presentará bajas de peso nuevamente, los ojos del Calcio se ponen sobre un Zlatan que no quiere disputar sus últimos minutos en la Champions.

El sueco se plantará como referencia en ataque de los rossoneri esta noche con 40 años en sus espaldas. La Champions ha sido siempre el talón de Aquiles de un Ibrahimovic cuyo futuro no se encuentra todavía definido y que buscará esta noche hacerse con un récord que parece imposible que sea roto en la posteridad.

El goleador más veterano de Europa

Correcto, Zlatan no solo luchará esta noche por volver a meter al Milan en octavos de la Liga de Campeones ocho años después, sino también por el récord como anotador más longevo en un encuentro de la UEFA Champions League. Una marca que pertenece a día de hoy a Jesper Olsen del Ajax, quien marcase con 39 años y 218 días el gol más veterano de la historia del torneo.

En lo que vamos de temporada, Zlatan acumula 6 goles y una asistencia que espera seguir acrecentando en una de las grandes noches que ha vivido San Siro en el último tiempo. AC Milan se encomienda al hombre con 40 años en sus piernas, buscará ser el goleador más longevo en la historia de la UEFA Champions League.