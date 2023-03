Jornada de gala en la sede de la UEFA por Nyon, donde finalmente han sido sorteados los emparejamientos para los cuartos de final de las Champions League. Se vienen partidazos del más alto nivel, así como un claro camino rumbo a esa final de Estambul en Turquía que se robará las miradas de todo el próximo 10 de junio del 2023. Así queda todo.

Real Madrid, Benfica, Chelsea, Bayern Múnich, AC Milan, Manchester City, Inter Milan y Napoli fueron los vencedores de una serie de llaves de octavos de final donde gigantes de la talla del Liverpool o PSG se despidieron de su temporada europea. En abril y sobre las fechas del día 11, 12, 18 y 19, se disputarán los duelos de cuartos de final que vienen en camino.

Pero UEFA no solo sorteaba esta tarde los próximos duelos del mejor torneo de clubes del viejo continente, sino igualmente un cuadro de semifinales que deja todo en claro de cara a las próximas dos rondas de la Liga de Campeones. El sorteo, sin normas de emparejamiento o trabas para unir a clubes del mismo país, podía dejar a cualquier club en frente de otro. Solo que coincidiese la localía de los dos equipos de Milan el mismo día podía modificar donde cerrasen la serie.

El camino a Estambul, definido

Desde Nyon se dejaba en claro que el ganador de la Llave 1 se medirá con el vencedor de la número 3, así como que las otras que fueron sorteadas entregarán al otro finalistas de esta temporada en la UEFA Champions League. Las semifinales recordemos, se encuentran pactadas para el 9, 10, 16 y 17 de mayo.

Real Madrid vs. Chelsea, Inter de Milán vs. Benfica, Manchester City vs. Bayern Múnich, AC Milan vs. Napoli, los cuatro duelos de cuartos de final de la UEFA Champions League 2022/2023. El vencedor de Merengues contra Blues, ante Pep Guardiola o los Bávaros por un lugar en Estambul.

Llave 1: Real Madrid vs. Chelsea

Llave 2:Benfica vs. Inter de Milán

Llave 3: Manchester City vs. Bayern Múnich

Llave 4: AC Milan vs. Napoli